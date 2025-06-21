Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

Метеоролог прогнозировал, что в воскресенье на Западе утром и днем будут идти кратковременные дожди. Также местами ожидаются грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет западный, ночью 3 – 8 метров в секунду, днем 7 – 12. Температура воздуха ночью +6 – +12 градусов, днем +20 – +25, только на Закарпатье до +27 градусов.

На Севере днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду. Будет преобладать западный ветер, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +12 градусов, днем +17 – +22 градуса.

В центральных областях ночью осадки ночью не ожидаются. Днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +8 – +13 градусов, днем +21 – +26 градусов.

На Юге тепло и солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +11 – +16, днем +24 – +29 градусов.

На Востоке ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, также возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, при грозах возможно усиление до 15 – 20 метров на секунду. Ночью +7 – +12, днем +20 – +25 градусов.