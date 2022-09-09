В период с 12 по 15 сентября в Украине ожидается разная погода. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

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Какая будет погода в первой половине сентября

Так, 12 и 15 сентября возможны атмосферные фронты, которые принесут умеренные осадки. 13 и 14 сентября в Украине будет преобладать поле высокого давления, из-за чего установится сухая погода.

По ночам украинские термометры покажут 6 – 14 градусов тепла, а днем ожидается 15 – 21 градусов. Правда, 12 – 13 сентября на юге и востоке страны, а 14 – 15 сентября в Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях столбики термометров днем достигнут отметок 22 – 26 градусов тепла,

– отметила синоптик.

Первое бабье лето уже в Украине

Синоптик Наталья Диденко 1 сентября сообщила, что в Украину уже пришло первое бабье лето. Она объяснила, что в украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно 28 августа и продолжается до 11 сентября. Его называют молодым бабьим летом.

Второе потепление приходит уже во второй половине сентября и начале октября. Третье – приходится на середину ноября. После него и начинаются первые настоящие морозы.