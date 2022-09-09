У період з 12 по 15 вересня в Україні очікується різноманітна погода. Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

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Якою буде погода у першій половині вересня

Так, 12 та 15 вересня можливі атмосферні фронти, які принесуть помірні опади. 13 та 14 вересня в Україні переважатиме поле високого тиску, через що встановиться суха погода.

Ночами українські термометри покажуть 6 – 14 градусів тепла, а вдень очікується 15 – 21 градусів. Щоправда, 12 – 13 вересня на півдні та сході країни, а 14 – 15 вересня на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій та Одеській областях стовпчики термометрів вдень досягнуть позначок 22 – 26 градусів тепла,

– зазначила синоптикиня.

Перше бабине літо вже в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко 1 вересня повідомила, що в Україну вже прийшло перше бабине літо. Вона пояснила, що в українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно 28 серпня і триває до 11 вересня. Його називають молодим бабиним літом.

Друге потепління приходить вже у другій половині вересня та на початку жовтня. Третє – припадає на середину листопада. Після нього й розпочинаються перші справжні холоди.