Таку теплу погоду синоптики обіцяють всередині вересня. Однак спеку прогнозують не у всіх регіонах України.

До теми Коли в Україну прийде бабине літо: що кажуть синоптики

На Південь повернеться літо

Найбільше повітря прогріється на Півдні України. Упродовж 15 – 20 вересня стовпчики термометрів у Херсоні, Миколаєві та в Криму кілька разів підійматимуться до +28 градусів. Середня температура повітря у цей час становитиме +25...+26 градусів. Водночас в Одесі буде на кілька градусів холодніше.

Температура на Півдні опуститься з 21 серпня. У цей день синоптики обіцяють +20 градусів, а далі – +15 градусів. У мешканців південних областей буде цілий тиждень, щоб насолодитися теплом, сонцем та ясним небом. Далі сонце вже заховається за хмарами й погода буде похмурішою.

Яка буде погода на решті території України

На Захід України також прийде потепління, щоправда, воно не буде таким різким і тривалим як на Півдні. У цій частині території нашої країни найтепліший день буде у неділю, 18 вересня. Синоптики обіцяють +24 градуси. Вже в понеділок температура опуститься до +21 градуса й буде далі падати.

Цікаво Серпень у Києві виявився найспекотнішим за майже 150 років: температура побила кілька рекордів

Водночас на Закарпатті стовпчики термометрів почнуть підійматися з 16 вересня. На вихідних 17 – 18 вересня в області буде навіть спекотно – термометри покажуть +25…+26 градусів, а в понеділок – на градус більше.

На Сході України повітря буде тепліших, ніж на Заході. Однак там синоптики обіцяють дощі.

У Києві потепліє лише до +23 градусів, а після того температура почне різко опускатися до +10 градусів.