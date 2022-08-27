Про те, яким буде вересень в Україні, журналістам 24 каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

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У вересні буде дефіцит опадів

Вересень – перший місяць метеорологічної осені, протягом якого відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що в цьому році протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода,

– наголосила Балабух.

Середня температура повітря за місяць може бути на 1 градус вищою за останні 30 років. У південних і східних областях можливий дефіцит опадів. Там повітря буде посушливим. Водночас Захід нарешті накриє довгоочікувана волога після спекотних серпневих днів.

Яка буде погода восени

На більшості території України перша частина осені буде теплою й посушливою. Водночас у другій половині осені теплі й холодні повітряні маси чергуватимуться, тому погода буде нестійкою.

На територію України потраплятиме арктичне повітря. Воно викличе тумани, похмурі дні, заморозки та мряку. Крім того, у Карпатах можливі снігопади й ожеледиця.

Загалом погоду в Україні, за словами Балабух, формуватиме область високого тиску та процеси в Тихому океані.