Когда ждать похолодания – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды в Украине

Наталья Птуха отметила, что уже 9 июля будет снижение температуры.

Особенно это касается северных областей, где за счет прохождения атмосферных фронтов будет уже +23 – +29 градусов,

– рассказала представительница Укргидрометцентра.

В то же время подчеркнула, что резкое похолодание пока не ожидается. Пока Украина будет в таких жарких значениях. Только из-за прохождения атмосферных фронтов местами возможно немного ослабление жары.

К слову, абсолютный минимум температуры воздуха в июле, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений в Украине, составлял +2 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +13 градусов. А на высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.