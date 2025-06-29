Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю 30 июня – 6 июля

В начале недели в Украине будет преобладать довольно комфортная погода. Ожидается близкая к норме температура и небольшие кратковременные дожди.

По прогнозу метеоролога, постепенно с середины недели и особенно в выходные к нам поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова. Вследствие этого дневная температура существенно возрастет.

Кибальчич отметил, что самая сильная жара будет в южных и центральных областях, а также на Закарпатье. Здесь местами воздух будет разогреваться до +35 – +38 градусов.

В понедельник, 30 июня, ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, днем в северных и центральных областях, а также в Крыму кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем в Украине местами возможны порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +13 – +19, днем +21 – +26, на Юге и в Крыму +26 – +31 градус. Только на Севере ночью +10 – +15, днем +19 – +24 градуса.

Во вторник, 1 июля, осадки не ожидаются, лишь на севере Левобережья возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в пределах +9 – +16 градусов, днем +18 – +24. Традиционно теплее всего на Юге и Закарпатье, в частности, днем +25 – +30 градусов.

В среду, 2 июля, без осадков на большей части территории Украины. Только в северных и восточных областях днем возможны кратковременные дожди, местами с грозой.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на крайнем Западе переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +9 – +16, днем +22 – +27 градусов, на Юге и Западе +27 – +31 градус.

В четверг, 3 июля, под влиянием области высокого давления по всей территории Украины осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, на Левобережье северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура воздуха ночью +12 – +18 градусов, днем уже +27 – +32, а на Юге и Закарпатье местами +33 – +35 градусов

В пятницу, 4 июля, в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха +16 – +21 градус, днем +28 – +33, но в центральных и южных областях может пригреть до +32 – +37 градусов.

В субботу, 5 июля, ночью на Западе и Севере, днем также местами в центральных областях кратковременные грозовые дожди, местами также возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории Украины преимущественно без осадков.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. На Западе и Севере ночью +12 – +17 градусов, днем +20 – +25 градусов. На остальной территории ночью +17 – +22 градуса, а днем уже +30 – +38 градусов.

В воскресенье, 6 июля, в центральных и южных областях местами кратковременные грозовые дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный/северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +18 градусов, днем +22 – +27 градусов, на Юго-Востоке +29 – +35 градусов.

Важно! Ранее Кибальчич объяснял, что речь идет о температуре воздуха, которая измеряется в тени на высоте 2 метра от поверхности земли. Конечно, под прямыми солнечными лучами, а еще в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может быть выше.