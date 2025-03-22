Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В субботу в Украине еще удерживалась погода без осадков. Впрочем, 23 – 25 марта ее характер изменится.

23 марта ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных Житомирской, Винницкой областях, в течение 24 – 25 марта в Украине небольшие и умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди,

– прогнозировали в Укргидрометцентре.

Также синоптики отмечали, что ветер будет юго-восточный, во вторник на Правобережье с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем воскресенья в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, 24 марта в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 23 марта еще от +4 до -1 градуса, но на Закарпатье и Прикарпатье, 24 – 25 марта в Украине уже никаких морозов, – +2 – +8 градусов. Днем +9 – +14, на Юге и в центральных областях даже +13 – +18 градусов.

Прогноз погоды, где будут дожди 23 – 27 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

Ранее в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра рассказывала, что март всегда преимущественно более сухой. Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметра, в Карпатах местами может быть 50 – 74 миллиметра. Впрочем, это все равно меньше нормы, отмечала Наталья Птуха.

Кстати, по прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха в марте ожидалась в пределах +1 – +7 градусов. В целом это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Интересно! Абсолютный максимум, который фиксировали в Украине в марте за всю историю наблюдений, составляет +19 – +29 градусов. В этом году в первой половине марта было аномально тепло: местами до +23 градусов, а в оккупированном Крыму даже +25 градусов.