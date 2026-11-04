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Синоптик предупредил о возможном снеге и морозе в Украине

Дария Черныш
Похолодание в Украине

В Украине ожидается ночной мороз / Unsplash, Джордж Хайлз (иллюстративное изображение)

В Украине в конце рабочей недели ожидается понижение температуры воздуха и, вероятно, первый снег на Левобережье. Ночью столбики термометров опустятся до слабых морозов.

Погода

Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, погодные условия в начале ноября определяет блокирующий антициклон Klaus, расположившийся над Великобританией.

 
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Атмосферный фронт принесет осадки

Синоптик пояснил, что этот вихрь изменил привычную траекторию движения атлантических и южных циклонов. Территория Украины в настоящее время находится на его восточной периферии, а путь для поступления прохладного воздуха из северных широт остается полностью открытым.

Температура воздуха будет медленно снижаться на фоне отсутствия значительных осадков в течение ближайших дней.

Согласно приведенным предварительным прогнозным расчетам, ближе к концу рабочей недели в Украине активизируется холодный атмосферный фронт с северо-востока.

Он принесет небольшой дождь, на Левобережье пролетит первый снег– сообщил Постригань.

Ночью температура будет колебаться в пределах 0...-2 градусов, а днем достигнет +3...+5 градусов.

Синоптик также подчеркнул важность правильного использования метеорологических терминов в этот период осени. После завершения вегетации теплолюбивых растений падение температуры до 0 градусов и ниже не считается стихийным явлением, поэтому в прогнозах используется термин "мороз", а не "заморозки".

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Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в период с 4 по 6 ноября по всей стране будет снижаться температура воздуха. В результате ночью столбики термометров опустятся ниже нуля. Кроме того, ближе к выходным осадки в виде небольшого дождя с мокрым снегом возможны в большинстве областей, за исключением западных.

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