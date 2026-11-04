Синоптик предупредил о возможном снеге и морозе в Украине

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Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, погодные условия в начале ноября определяет блокирующий антициклон Klaus, расположившийся над Великобританией.

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Атмосферный фронт принесет осадки

Синоптик пояснил, что этот вихрь изменил привычную траекторию движения атлантических и южных циклонов. Территория Украины в настоящее время находится на его восточной периферии, а путь для поступления прохладного воздуха из северных широт остается полностью открытым.

Температура воздуха будет медленно снижаться на фоне отсутствия значительных осадков в течение ближайших дней.

Согласно приведенным предварительным прогнозным расчетам, ближе к концу рабочей недели в Украине активизируется холодный атмосферный фронт с северо-востока.

Он принесет небольшой дождь, на Левобережье пролетит первый снег– сообщил Постригань.

Ночью температура будет колебаться в пределах 0...-2 градусов, а днем достигнет +3...+5 градусов.

Синоптик также подчеркнул важность правильного использования метеорологических терминов в этот период осени. После завершения вегетации теплолюбивых растений падение температуры до 0 градусов и ниже не считается стихийным явлением, поэтому в прогнозах используется термин "мороз", а не "заморозки".

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Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в период с 4 по 6 ноября по всей стране будет снижаться температура воздуха. В результате ночью столбики термометров опустятся ниже нуля. Кроме того, ближе к выходным осадки в виде небольшого дождя с мокрым снегом возможны в большинстве областей, за исключением западных.