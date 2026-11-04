Местами ночной мороз и мокрый снег: сильно ли похолодает в Украине в ближайшие дни

Погода

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, в среду, 4 ноября, существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет только на крайнем юге. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+8 градусов, а днем воздух прогреется до +4...+9 градусов. При этом в южных регионах столбики термометров покажут до +12 градусов.

В дальнейшем, 5 ноября, на всей территории страны будет преобладать сухая погода. Ночью синоптики ожидают похолодания от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза. Хотя на крайнем юге показатели останутся в пределах +2...+7 градусов. Уже днем ожидается +4...+9 градусов тепла.

В пятницу, 6 ноября, погодные условия несколько изменятся. Почти по всей стране, кроме Запада, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. При этом температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах 0...+6 градусов тепла.

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Холоднее всего в эти сутки будет в Карпатах и на Закарпатье: в ночные часы столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов.

Напомним, в начале ноября в Украине прогнозировали постепенное понижение температуры под влиянием антициклона. Синоптики также отмечали, что среднемесячная температура воздуха в этом месяце ожидается в пределах +1...+7 градусов, что соответствует климатической норме для переходного сезона.