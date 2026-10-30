Когда в Украине похолодает и стоит ли ждать снега осенью: интервью о погоде в ноябре

Погода

Со дня на день наступит ноябрь, который, наконец, принесет по-настоящему осеннюю погоду. Последний месяц перед зимой принесет похолодание, в дальнейшем участится дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.

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О возможном снеге, потеплении и о том, удивит ли ноябрь украинцев погодой, – в интервью 24 Каналу рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

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Какой будет погода в ближайшие дни?

Расскажите, как будет меняться погода в ближайшие дни?

В последние дни октября, а именно 30 числа, в южной части и большинстве центральных областей ожидаются небольшие дожди, на остальной территории – без существенных осадков. Будет облачно с прояснениями, ведь большинство регионов Украины будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. 31 октября небольшие дожди пройдут в западных, юго-восточных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях.

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Ветер будет преимущественно северо-восточный, 30 октября в западных областях он будет северо-западный, немного сильнее, чем обычно, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На юго-востоке местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Насколько резко похолодает в начале ноября?

Какая в целом ожидается погода в ноябре, а особенно в первые дни? Удивит ли она как-то украинцев?

Погода в принципе будет стабильной, но 1 ноября в западных, Житомирской, Киевской и Одесской областях пройдут небольшие дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западным или северным и будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Уже начиная с 1 ноября у нас несколько снизится температура воздуха. Температура ночью составит +1…+6 градусов, на юго-востоке страны до +10 градусов. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей будет +5…+10 градусов, а на остальной территории ожидается +9…+14 градусов.

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В Карпатах наряду с мокрым снегом будет наблюдаться то, что ночью и днем температура будет колебаться от -2 градусов до +3 градусов.

Местами возможен мокрый снег / Unsplash, Anne Nygård

То есть можно сказать, что уже первый день ноября будет несколько прохладнее, чем конец октября. Однако это нормально, ведь ноябрь – переходный месяц к зиме. Уже конец осени, поэтому вполне нормально наблюдать заморозки, морозы, небольшие снегопады, особенно сейчас – мокрый снег.

Например, в Карпатах мы уже наблюдаем мокрый снег: из-за положительной дневной температуры эти снежинки до падения на поверхность земли могут растаять, превратиться в капли или остаться частично мокрым снегом.

Ударят ли морозы?

Сохранится ли относительная теплота в начале ноября? Или нас ждет резкое похолодание?

Что касается консультативного прогноза, то 2 – 5 ноября ожидаются дожди, а 4 – 5 ноября в Карпатах, на Западе и Севере – дождь с мокрым снегом.

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При этом температура воздуха ночью будет еще ниже – от 0 до +6 градусов, на юго-востоке и востоке страны – до +10 градусов.

Днем мы прогнозируем +5…+10 градусов, а вот 4–5 ноября в основном по Украине, за исключением Юго-Востока и Востока, произойдет понижение температуры еще на 3 – 5 градусов.

В начале ноября похолодает / Unsplash, Florian K.

Выпадет ли снег в большинстве областей?

Насколько вероятен снег в ноябре не только в Карпатах или в высокогорье, но и в других регионах Украины? Есть ли такая вероятность в этом году?

Как правило, последние десятилетия показали, что снег лежит примерно с ноября по март–апрель. Это уже начало устойчивого снежного покрова. Но из-за того, что климат меняется, сейчас такого устойчивого снежного покрова в ноябре не формируется.

То, что мы прогнозируем, – это лишь возможный мокрый снег в Карпатах, где из-за высокогорья, других климатических условий, циркуляции атмосферы, температуры воздуха и орографического фактора образуется снег.

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Какого-либо устойчивого снежного покрова мы пока не можем прогнозировать, поскольку температура воздуха еще не стабильно перешла за отметку 0 градусов. Сейчас мы находимся в диапазоне от 0 до +15 градусов, что является обычным явлением для метеорологической осени.

Кроме того, в последние годы мы заметили, что снежный покров не всегда формируется даже в декабре. Поэтому говорить о том, что в ноябре он точно будет, мы пока не можем.

Синоптики не прогнозируют устойчивого снега / Владислав Кравцов, 24 Канал

Пока что мы можем просто следить за обновлениями прогнозов. И даже ближайшие осадки – скорее ожидаются смешанной фазы, то есть к дождю может примешиваться мокрый снег, из-за положительной температуры воздуха. Возможно, такие осадки выпадут, а через некоторое время придет теплая воздушная масса, которая вызовет потепление и таяние.

Будет ли тепло в ноябре "аномальным"?

Вы говорите о положительных показателях температуры. В октябре температура была выше климатической нормы, и в предварительном прогнозе на ноябрь она тоже несколько выше. Ожидается ли аномальное тепло, как для последнего месяца осени?

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Обычно, с точки зрения климата, ноябрь начинается с перехода средней суточной температуры через отметку в 5 градусов. Это уже означает окончание вегетационного периода растений и дальнейшее понижение температуры. Уже переход к зиме. В основном в первых декадах ноября на северо-востоке страны и в Карпатах мы уже наблюдали устойчивый переход, например, к нулю или до минус 5 градусов.

Сейчас мы прогнозируем, что благодаря довольно стремительному потеплению среднемесячная температура воздуха в ноябре этого года составит +1…+7 градусов на территории Украины, что находится в пределах нормы.

Октябрь был несколько теплее из-за притока теплых воздушных масс. Поэтому четко определить момент устойчивого перехода к метеорологической осени было сложно. Были периоды, когда температура превышала 15 градусов или была выше среднесуточной отметки в 15 градусов.

Почему осень в этом году более комфортная, чем обычно?

Как вы оцениваете отсутствие заморозков в конце октября: является ли это аномалией и какая будет погода в ноябре?

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Даже сейчас, в конце третьей декады октября, мы замечаем, что до сих пор нет постоянных заморозков. То есть для человека довольно комфортная погода – немного влажная и дождливая, но сейчас мы чувствуем себя лучше, чем обычно осенью, когда уже температура в этот период может опускаться ниже 0 градусов.

Пока без устойчивых заморозков / Unsplash, Aaron Burden

Но с точки зрения метеорологии и климатологии это несколько ненормально. Однако в октябре это были не какие-то аномалии, а лишь незначительное повышение.

Что касается ноября, температура ожидается в пределах нормы. Даже по осадкам пока тоже специалисты Украинского гидрометеорологического центра прогнозируют норму.