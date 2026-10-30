Коли в Україні похолодає та чи чекати снігу восени: інтерв'ю про погоду у листопаді

Погода

З дня на день розпочнеться листопад, який нарешті принесе по-справжньому осінню погоду. Останній місяць перед зимою принесе похолодання, надалі почастішають дощі, що подекуди переходитимуть у мокрий сніг.

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Про можливий сніг, потепління та чи здивує листопад українців погодою – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла провідний фахівець відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

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Якою буде погода найближчими днями?

Розкажіть, як змінюватиметься погода найближчими днями?

В останні дні жовтня, а саме 30 числа у південній частині та більшості центральних областей очікуємо невеликі дощі, на решті території – без істотних опадів. Буде хмарно з проясненнями, адже більшість регіонів України перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. 31 жовтня невеликі дощі пройдуть у західних, південно-східних, Житомирській, Київській і Вінницькій областях.

Вітер буде переважно північно-східний, 30 жовтня у західних областях він буде північно-західний, трохи швидше, ніж зазвичай, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На південному сході місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Наскільки різко похолодає на початку листопада?

Яка загалом очікується погода у листопаді, а особливо у перші дні. Чи здивує вона якось українців?

Погода в принципі буде стабільна, але 1 листопада в західних Житомирській, Київській і Одеській областях пройдуть невеликі дощі, в Карпатах – з мокрим снігом. На решті території істотних опадів не очікується. Вітер буде північно-західним або північним і рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вже починаючи з 1 листопада, в нас дещо знизиться температура повітря. Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, на південному сході країни до +10 градусів. Вдень в західних, північних та більшості центральних областей буде +5…+10 градусів, а на решті території очікується +9…+14 градусів.

В Карпатах разом із мокрим снігом спостерігатимемо те, що вночі та вдень температура коливатиметься від -2 градусів до +3 градусів.

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Подекуди можливий мокрий сніг / Unsplash, Anne Nygård

Тобто, можемо сказати, що вже перший день листопада буде дещо прохолоднішим, ніж кінець жовтня. Проте це нормально, адже листопад є перехідним місяцем до зими. Вже кінець осені, тож нормально спостерігати заморозки, морози, настання незначних снігів, особливо зараз мокрого снігу.

Наприклад, в Карпатах ми вже спостерігаємо мокрий сніг: через додатну денну температуру ці сніжинки до падіння на поверхню землі можуть розтанути, або перетворитися в краплі, або бути частково мокрим снігом.

Чи вдарять морози?

Чи утримається відносне тепло на початку листопада? Чи на нас чекає стрімке похолодання?

Щодо консультативного прогнозу, то 2 – 5 листопада очікуються дощі, а 4 – 5 листопада в Карпатах, на Заході та Півночі – дощ з мокрим снігом.

При цьому температура повітря вночі буде ще нижчою - 0…+6 градусів, на Південному Сході та Сході країни до +10 градусів.

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Вдень ми прогнозуємо +5…+10 градусів, а от 4 – 5 листопада здебільшого по Україні, за винятком Південного Сходу та Сходу, відбудеться зниження температури ще на 3 – 5 градусів.

На початку листопада похолодає / Unsplash, Florian K.

Чи випаде сніг у більшості областей?

Наскільки можливий сніг у листопаді не тільки у Карпатах чи на високогір’ї, а й в інших регіонах України. Чи є така вірогідність у цьому році?

Зазвичай останні десятиліття показали, що сніги тривають орієнтовно з листопада до березня-квітня. Це вже початок стійкого снігового покриву. Але через те, що клімат змінюється, наразі такого стійкого снігового покриву у листопаді не формується.

Те, що ми прогнозуємо – це лише можливий мокрий сніг в Карпатах, де через високогір'я, інші кліматичні умови, циркуляцію атмосфери, температуру повітря та орографічний чинник утворюється сніг.

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Якогось стійкого снігового покриву ми поки що не можемо прогнозувати, оскільки температура повітря ще стійко не перейшла за 0 градусів. Наразі ми перебуваємо в межах від 0 до +15 градусів, що є звичним для метеорологічної осені.

Крім того, в останні роки ми помітили, що сніговий покрив не завжди формується навіть в грудні. Тому казати про те, що в листопаді він точно буде, ми наразі не можемо.

Стійкого снігу синоптики не прогрозують / Владислав Кравцов, 24 Канал

Наразі ми можемо просто спостерігати за оновленнями прогнозів. І навіть найближчі опади – скоріше очікуються змішаної фази, тобто до дощу може домішуватися мокрий сніг, через додатну температуру повітря. Можливо, такі опади випадуть і через певний час надійде тепла повітряна маса, яка, спровокує потепління та танення.

Чи буде тепло у листопаді "аномальним"?

Ви кажете про додатні показники температури. У жовтні температура була вищою за кліматичну норму, і у попередньому прогнозі на листопад теж вона дещо вища. Чи очікується аномальне тепло, як для останнього місяця осені?

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Зазвичай, з погляду клімату, листопад починається переходом середньої добової температури через 5 градусів. Це вже закінчення було вегетаційного періоду рослин, і подальше зниження. Вже перехід на зиму. В основному в перших декадах листопада на північному сході країни та в Карпатах ми вже спостерігали стійкий перехід, наприклад, до нуля або за 5 градусів.

Наразі ми прогнозуємо, що завдяки доволі стрімкому потеплінню середньомісячна температура повітря у листопаді цього року буде +1…+7 градусів по території України, що в межах норми.

Жовтень був дещо тепліший через надходження теплих повітряних мас. Тому чітко визначити момент стійкого переходу до метеорологічної осені було складно. Були періоди, коли температура перевищувала 15 градусів або була більше середньодобової 15 градусів.

Чому осінь цього року комфортніша, ніж зазвичай?

Як ви оцінюєте відсутність заморозків наприкінці жовтня: чи є це аномалією та якою буде погода у листопаді?

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Навіть зараз, наприкінці третьої декади жовтня, ми помічаємо, що досі немає постійних заморозків. Тобто для людини доволі комфортна погода – дещо волога та дощова, але зараз ми себе краще почуваємо, ніж зазвичай восени, коли вже температура в цей період може опускатися нижче 0 градусів.

Наразі без стійких заморозків / Unsplash, Aaron Burden

Але з погляду метеорології, кліматології – це дещо ненормально. Однак у жовтні це були не якісь аномалії, а лише незначне підвищення.

Щодо листопада, температура очікується в межах норми. Навіть по опадах наразі теж фахівці Українського гідрометеорологічного центру прогнозують норму.