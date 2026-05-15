В Украину возвращается потепление: когда придет летняя погода, и где прекратятся дожди

Температуры в Украине уже вскоре ощутимо повысятся после незначительного похолодания. В то же время количество осадков, как ожидается, значительно уменьшится. Несмотря на это, дожди пока не оставят территорию страны полностью.

Такую информацию рассказал заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

Смотрите также Где в Украине будут дожди: прогноз погоды на 15 мая

Когда наконец пригреет в Украине?

Иван Семилит рассказал, что начиная с понедельника, то есть ориентировочно 18 – 19 мая в Украине ожидается ощутимое потепление. Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, днем – от 21 до 27 градусов тепла.

Несколько прохладнее будет в западной части страны. Там дневные максимумы будут колебаться от 17 до 22 градусов тепла. В период с 20 до 24 мая ночная температура существенно не изменится, а днем пригреет до 19 – 26 градусов тепла.

Кому стоит ждать осадков?

Специалист рассказал, что в течение ближайших трех суток в части областей Украины еще возможны кратковременные дожди. В то же время наибольшая вероятность осадков, по его словам, будет сохраняться именно на северо-востоке страны.

Такую погоду там будет определять влияние остаточных процессов циклона. Зато в большей части Украины начнет преобладать область атмосферного давления, из-за чего в основном установится сухая погода без существенных осадков.

Он добавил, что на протяжении первой декады мая в Украине сохранялся дефицит осадков. Дожди выпадали лишь эпизодически и имели неравномерный характер, основном во время прохождения холодных атмосферных фронтов.

На что повлияло изменение температур?

Иван Семилит также объяснил, что в течение первой декады мая погодные условия в целом способствовали развитию большинства сельскохозяйственных культур. После потепления растения начали активнее вегетировать благодаря этому.

Начиная с 3 – 4 мая, с существенным повышением температурного фона, которое обусловило стремительное накопление эффективного тепла, условия для развития и роста сельскохозяйственных культур улучшились,

– уточнил он.

В то же время в отдельных регионах, по его словам, фиксировали заморозки на поверхности почвы, а иногда даже в воздухе. Такие явления, как пояснил эксперт, могли представлять угрозу для всходов овощных и теплолюбивых культур.

Как изменится поогода в ближайшее время?

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал на территории Украины дожди, грозы и шквалы минимум до конца текущей недели. В части областей все же перевесят относительно теплые условия, зато местами возможны заморозки.

Также специалисты сообщали, что с 15 мая в Украину будут поступать в основном сухие условия, которые не будут сопровождаться существенными осадками. Зато температуры одновременно повысятся на минимум несколько градусов.