Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Снег и дожди в Украине: когда прекратятся осадки

Метеоролог писал, что в результате активизации циклонов с юго-запада Европы и прохождения атмосферных фронтов, на этой неделе в Украине ожидается влажная погода, местами ветреная. Однако с аномально высокими температурами.

Кибальчич прогнозировал, что 9 декабря ночью местами на Западе, днем и на Юге и в центральных областях умеренные дожди. В Карпатах и на Прикарпатье сильный мокрый снег с дождем, на высокогорье метели.

Во вторник, 10 декабря, неустойчивая и влажная погода ожидается уже по всей Украине. На Западе и Севере умеренный мокрый снег. На остальной территории – дождь и морось. На Юге днем местами сильные дожди, также возможны грозы.

В среду умеренные осадки в большинстве областей, – преимущественно дожди и морось, местами с мокрым снегом. Только на Западе преимущественно без осадков.

Ночью четверга в большинстве областей небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Днем осадки местами сохранятся лишь на Востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Уже в пятницу, 13 декабря, осадки в Украине не ожидаются. Кое-где на дорогах гололедица. Кстати, в субботу, возможно, также будет без осадков. Только днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь.

Впрочем, в воскресенье, 15 декабря, в Украине снова вероятна неустойчивая погода. В частности, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.