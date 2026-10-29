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В Украину надвигается волна похолодания и возможен мокрый снег, – синоптик

Дария Черныш
Похолодание в Украине

В Украине в ближайшее время похолодает / GettyImages

В Украине с начала ноября ожидается изменение погоды и первая заметная волна похолодания. В дальнейшем дневная температура будет понижаться, а впоследствии возможны осадки в виде мокрого снега.

Погода

Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, изменение синоптической ситуации будет вызвано Черноморским циклоном, который будет набирать силу над восточными областями страны.

 
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Похолодание в Украине

С 1 ноября температура воздуха снизится до +3...+5 градусов ночью и +9...+11 градусов днем. При этом ветер сменит направление на северное, поэтому ощущение прохлады усилится.

К началу новой рабочей недели Постригань прогнозирует дальнейшую масштабную перестройку атмосферной циркуляции. Он пояснил, что над Великобританией установится блокирующий антициклон, а некоторые регионы Украины, в частности Черкасская область, окажутся на его восточной периферии. В эту зону будет беспрепятственно поступать воздух из Арктики, поэтому среднесуточная температура пойдет на спад.

Арктический холод проникнет в еще теплые южные моря, почему и спровоцирует образование активных, хорошо насыщенных влагой циклонов. О траектории их движения пока говорить рано– отметил синоптик

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Большинство прогнозных центров сходятся во мнении, что после 4 ноября может произойти первый эпизод предзимья. Стрелки термометров будут колебаться около 0 градусов, а осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега, передает Постригань.

Ранее сообщалось, что в высокогорье Карпат местами уже есть снежный покров. В других западных регионах снег возможен в первой декаде ноября. В то же время пока неизвестно, дойдет ли он до остальных областей в течение следующего месяца.

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