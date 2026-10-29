В Україну суне хвиля похолодання та можливий мокрий сніг, – синоптик

Погода

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, зміну синоптичної ситуації зумовить Чорноморський циклон, який заповнюватиметься над східними областями країни.

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Похолодання в Україні

З 1 листопада температура повітря знизиться до +3...+5 градусів уночі та +9...+11 градусів вдень. Водночас вітер змінить свій напрямок на північний, через що відчуття прохолоди посилиться.

На початок нового робочого тижня Постригань прогнозує подальшу масштабну перебудову атмосферної циркуляції. Він пояснив, що над Великою Британією встановиться блокуючий антициклон, а деякі регіони України, зокрема Черкащина, опиняться на його східній периферії. У цю зону безперешкодно заходитиме повітря з Арктики, тому середньодобова температура піде на спад.

Арктичний холод проникне на ще теплі південні моря чим і спровокує утворення активних добре насичених вологою циклонів. Про траєкторію їх руху поки говорити зарано– зазначив синоптик

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Більшість прогностичних центрів сходяться на тому, що після 4 листопада можливий перший епізод передзим'я. Стовпчики термометрів коливатимуться близько 0 градусів, а опади очікуються у вигляді снігу та мокрого снігу, передає Постригань.

Раніше повідомлялося, що на високогір'ї Карпат подекуди вже є сніговий покрив. В інших західних регіонах сніг ймовірний у першій декаді листопада. Водночас поки невідомо, чи дійде він до решти областей впродовж наступного місяця.