Чи можливий сніг у листопаді не лише у Карпатах

Погода

Однак детальніший прогноз щодо таких опадів фахівці оприлюднять дещо згодом. Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає NV.

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Погода на межі сезонів

Водночас перші прояви передзим'я очікуються вже найближчим часом. За словами Птухи, наразі метеорологічні умови залишаються типовими для перехідного сезону від осені до зими, тому жодних несподіванок у ймовірному похолоданні немає.

Але поки що так можна сказати: буде прохолодна погода, можливо, навіть з нотками зимового характеру– підкреслила фахівчиня.

Прогнози

Птуха пояснила, що для цієї пори року властиві перші прояви зими.

Останні два тижні в Україні зберігаються вищі за кліматичну норму температурні показники. Середня добова температура коливається в межах від +8 до +15 градусів, а на Київщині сягає близько +11,5 градуса.

Листопад – це перехідний місяць від осені до зими, пора передзим'я починається, час такого стійкого переходу середньодобової температури від +5 у бік зниження– додала Птуха.

До слова, вранці 27 жовтня на вершині гори Піп Іван випав сніг, а стовпчики термометрів опустилися до -4 градусів. На високогір'ї спостерігалися хмарність, густий туман та північно-східний вітер, швидкість якого сягала 17 метрів за секунду.