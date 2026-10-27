Зима наближається: на горі Піп Іван – сніг, мороз та туман

Погода

Як повідомили у ДСНС Івано-Франківщини, станом на 8:00 у високогір'ї спостерігається густий туман та хмарна погода. Швидкість північно-східного вітру досягає 17 метрів за секунду.

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Якою буде погода

Протягом 27 жовтня в Івано-Франківській області переважатиме хмарна з проясненнями погода, а вдень очікується помірний дощ.

В Івано-Франківську температура повітря становитиме 9 – 11° тепла, по області – 6 – 11° тепла, тоді як у високогір'ї Карпат стовпчики термометрів коливатимуться від 2° морозу до 3° тепла. Видимість на автошляхах становитиме 4 – 6 кілометрів.

Надзвичайники закликають мандрівників утриматися від виходів у гори за такої негоди та ретельно готуватися до будь-яких походів. Перед вирушенням важливо вивчити карту місцевості або взяти провідника, повністю зарядити мобільний телефон, обрати відповідне спорядження та яскравий одяг зі світловідбивальними смужками. Також туристам рекомендують встановити застосунок "Порятунок у горах".

Нагадаємо, що у вівторок, 27 жовтня, дощі прогнозують на заході та південному заході країни.

Надалі, 28 – 29 жовтня, опади перемістяться у південні регіони. На решті території істотних дощів не передбачається.