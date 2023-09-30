Температура в Украине в начале второго месяца осени снизится. Какой погоды ждать в первые дни октября, расскажет 24 Канал.
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Как изменится температура с приходом октября
1 октября столбики термометров резко упадут с +25 до +18 градусов. Впрочем, так будет не везде. К примеру, центр Украины накроет грозами, но будет тепло.
Синоптики прогнозируют грозы в таких областях:
- Черниговская;
- Киевская;
- Винницкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Сумская;
- Полтавская.
Температура будет зависеть от региона. В Киевской и Черниговской областях будет холоднее, +17...+19, в Сумской и Черкасской областях немного теплее, +21...+23, а в центральных областях +23...+25.
А вот на Западе Украины будет действительно значительное понижение температуры – в регионе прогнозируют +17...+19 градусов, в Волынской, Черновицкой и Житомирской областях +16...+18 градусов.
Восток Украины будет с солнышком и без дождя.
Прогноз погоды в Украине на 1 октября / Укргидрометцентр
2 октября ситуация снова изменится: теперь дожди придут на Восток нашего государства. Жители Харьковской, Луганской и Донецкой областей должны не забыть зонтики и теплую одежду, ведь в их регионе будет +19...+21 градус.
На всей территории Украины переменная облачность со средней температурой +20 градусов. Теплее всего на Юге – там воздух прогреется до +23 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / Укргидрометцентр
Какой погоды ждать дальше
В октябре синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру в пределах +7...+13 градусов. Кстати, это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.
По словам синоптика Натальи Птухи, температура должна снизиться где-то на 7 градусов. "То есть если теперь (в конце сентября, – 24 Канал) до +28, то в начале октября будет примерно +20 в дневные часы", – говорила она.
Однако это будет зависеть от региона. На Севере и Западе понижение температуры может быть более ощутимым. Между тем на Юге – не столь значительным, там еще могут оставаться высокие значения.