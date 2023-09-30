Температура в Україні на початку другого місяця осені знизиться. Якої погоди чекати в перші дні жовтня, розповідає 24 Канал.

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Як зміниться температура з приходом жовтня

1 жовтня стовпчики термометрів різко впадуть із +25 градусів до +18 градусів. Утім, так буде не всюди. Наприклад, центр України накриє грозами, але буде тепло.

Синоптики прогнозують грози в таких областях:

Чернігівська;

Київська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Сумська;

Полтавська.

Температура залежатиме від регіону. На Київщині та Чернігівщині буде холодніше, +17...+19, на Сумщині та Черкащині трохи тепліше, +21...+23, а в центральних областях +23...+25.

А от на Заході України буде справді значне зниження температури – у регіоні прогнозують +17...+19 градусів, у Волинській, Чернівецькій і Житомирській областях +16...+18 градусів.

Схід України буде із сонечком і без дощу.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / Укргідрометцентр

2 жовтня ситуація знову зміниться: тепер дощі завітають на східні терени нашої держави. Жителі Харківської, Луганської та Донецької областей мають не забути парасольки та теплий одяг, адже в їхньому регіоні буде +19...+21 градусів.

На всій іншій території України мінлива хмарність із середньою температурою +20 градусів. Найтепліше на Півдні – там повітря прогріється до +23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр

Якої погоди чекати далі

На жовтень синоптики прогнозують середню місячну температуру в межах +7...+13 градусів. До речі, це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

За словами синоптикині Наталії Птухи, температура має знизитися десь на 7 градусів. "Тобто якщо тепер (наприкінці вересня, – 24 Канал) до +28, то на початку жовтня буде приблизно +20 в денні години", – говорила вона.

Проте це залежатиме від регіону. На Півночі та Заході зниження температури може бути більш відчутним. Тим часом на Півдні – не таким значним, там ще можуть залишатися високі значення.