Температура в Україні на початку другого місяця осені знизиться. Якої погоди чекати в перші дні жовтня, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Останні теплі дні: прогноз погоди в Україні на 30 вересня
Як зміниться температура з приходом жовтня
1 жовтня стовпчики термометрів різко впадуть із +25 градусів до +18 градусів. Утім, так буде не всюди. Наприклад, центр України накриє грозами, але буде тепло.
Синоптики прогнозують грози в таких областях:
- Чернігівська;
- Київська;
- Вінницька;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Сумська;
- Полтавська.
Температура залежатиме від регіону. На Київщині та Чернігівщині буде холодніше, +17...+19, на Сумщині та Черкащині трохи тепліше, +21...+23, а в центральних областях +23...+25.
А от на Заході України буде справді значне зниження температури – у регіоні прогнозують +17...+19 градусів, у Волинській, Чернівецькій і Житомирській областях +16...+18 градусів.
Схід України буде із сонечком і без дощу.
Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / Укргідрометцентр
2 жовтня ситуація знову зміниться: тепер дощі завітають на східні терени нашої держави. Жителі Харківської, Луганської та Донецької областей мають не забути парасольки та теплий одяг, адже в їхньому регіоні буде +19...+21 градусів.
На всій іншій території України мінлива хмарність із середньою температурою +20 градусів. Найтепліше на Півдні – там повітря прогріється до +23 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр
Якої погоди чекати далі
На жовтень синоптики прогнозують середню місячну температуру в межах +7...+13 градусів. До речі, це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.
За словами синоптикині Наталії Птухи, температура має знизитися десь на 7 градусів. "Тобто якщо тепер (наприкінці вересня, – 24 Канал) до +28, то на початку жовтня буде приблизно +20 в денні години", – говорила вона.
Проте це залежатиме від регіону. На Півночі та Заході зниження температури може бути більш відчутним. Тим часом на Півдні – не таким значним, там ще можуть залишатися високі значення.