Буквально за кілька днів, на початку жовтня, денна температура знизиться і підуть дощі. Тож користуймося нагодою помилуватися сонечком, доки вона є, тим більше що 30 вересня – це вихідний.
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Якою буде погода в Україні 30 вересня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів, лише на крайньому Заході вдень місцями короткочасний дощ. Вночі та вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +6...+11 градусів, на півдні +12...+17 градусів; удень в Україні +22...+27 градусів, на високогір'ї Карпат +15...+20 градусів.
Погода у столиці та області
У цьому регіоні так само мінлива хмарність і без опадів, як і по всій країні. Вітер вночі східний, вдень південний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +6...+11, удень +22...+27 градусів, у Києві вночі +9...+11 градусів, удень +24...+26 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
29 вересня – 2 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Оскільки в Україні давно не було дощів і утримується висока температура повітря, пожежна небезпека все ще є серйозною. Не нехтуймо простими правилами, нехай наш відпочинок буде екологічним для довкілля: не можна палити багаття в лісах, спалювати суху стерню, залишати окурки. Також у лісах не можна полювати і їздити машиною.
Пожежна небезпека в Україні 30 вересня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +24...+26
- Вінниця +24...+26
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +25...+27
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +24...+26
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +24...+26
- Харків +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / Укргідрометцентр