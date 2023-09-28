Де чекати опадів у перший день жовтня, чи буде сильна злива і значне похолодання, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Літо не збирається здавати свої позиції: яка буде погода в останні дні вересня

Яка буде погода 1 жовтня

Згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, 1 жовтня у багатьох регіонах нашої держави очікуються дощі. Цікаво, що на Заході, ймовірно, буде сухо.

Сильної зливи синоптики поки що не прогнозують. Та й грози також. Натомість очікуються короткочасні дощі. Ймовірно, вони будуть на Сході, у центральній частині, на Півночі та частково Півдні.

Дізнайтеся також Коли у Києві значно похолодає: синоптикиня назвала дату

Орієнтовний прогноз погоди на 1 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше Ігор Кібальчич також прогнозував, що у першу неділю жовтня можливі опади.

1 жовтня, у зв'язку із проходженням слабо вираженого холодного фронту, в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду,

– зазначив Кібальчич.

Додав,що температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +19…+24. Втім, на Півдні, за прогнозом Кібальчича, ще до 27 градусів тепла.