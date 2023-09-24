Коли чекати похолодання, на скільки знизиться температура у Києві, спрогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. Про це пише 24 Канал.
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Уже з перших днів жовтня
Синоптикиня зазначила, що, за попередніми прогнозами, перше відчутне похолодання очікується в столиці з початком жовтня.
З 1-го числа, з наступної неділі,
– уточнила Наталка Діденко.
Додала, що температура повітря проти теперішньої, +24+28, знизиться до +18...+20 градусів.
"Тож грійтеся, ловіть вітамін Д, робіть вуличні ремонти, фарбуйте недофарбоване, вкривайте дахи, мийте вікна (хто хоче), шурхотіть листям, збирайте в кишені лискучі каштани – словом, все, що треба зробити на відкритому повітрі – все вийде. Якраз час розкішної осені", – зазначила синоптикиня.
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Яка буде погода в неділю, 24 вересня
- Наталка Діденко прогнозувала, що в неділю на Заході посиляться дощі. Також будуть грози.
- Загалом температура повітря 24 вересня суттєво не зміниться. Лише в західній частині похолоднішає до +19...+23 градусів.
- У Києві 24 вересня без дощу. Температура повітря становитиме +26...+28 градусів.