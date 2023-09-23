У більшій частині України в цю неділю буде невелика хмарність. На Заході буде хмарно з проясненнями.
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Де пройдуть дощі
Короткочасні дощі та грози очікуються на Заході. А саме у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На решті території України опади не очікуються. В Одеській області вранці можливі тумани.
Найпрохолодніша погода буде на Заході. Там стовпчики термометрів вдень показуватимуть +19…+24. На Півночі буде +25…+28. На Сході денна температура становитиме +24…+27. У Центрі буде +26…+29. Найспекотніше буде Півдні, де температура вдень очікується +27…+29.
У більшій частині України вітер буде південно-східним, а на Заході – північним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +21...+23
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +21...+23
- Рівне +20...+22
- Житомир +26...+28
- Вінниця +26...+28
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +25...+27
- Суми +24...+26
- Полтава +24...+26
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +25...+27
- Харків +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / Карта Укргідрометцентру