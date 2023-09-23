В большей части Украины в это воскресенье будет небольшая облачность. На Западе будет облачно с прояснениями.

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Где пройдут дожди

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на Западе. А именно во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. На остальной территории Украины осадки не ожидаются. В Одесской области утром возможны туманы.

Самая прохладная погода будет на Западе. Там столбики термометров днем будут показывать +19…+24. На Севере будет +25…+28. На Востоке дневная температура составит +24…+27. В Центре будет +26…+29. Жарче всего будет на Юге, где температура днем ожидается +27…+29.

В большей части Украины ветер будет юго-восточным, а на Западе – северным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +21...+23
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +26...+28
  • Винница +26...+28
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +27...+29
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +24...+26


Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / Карта Укргидрометцентра