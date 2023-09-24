Когда ожидать похолодания, сколько снизится температура в Киеве, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко. Об этом пишет 24 Канал.
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Уже с первых дней октября
Синоптик отметила, что, по предварительным прогнозам, первое ощутимое похолодание ожидается в столице с началом октября.
С 1-го числа, со следующего воскресенья,
– уточнила Наталья Диденко.
Добавила, что температура воздуха против нынешней +24+28 снизится до +18...+20 градусов.
"Поэтому грейтесь, ловите витамин Д, делайте уличные ремонты, красьте недокрашенное, покрывайте крыши, мойте окна (кто хочет), шуршите листьями, собирайте в кармане лоснящиеся каштаны – словом, все, что нужно сделать на открытом воздухе – все получится. Как раз время роскошной осени", – отметила синоптик.
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Какая будет погода в воскресенье, 24 сентября
- Наталья Диденко прогнозировала, что в воскресенье на Западе усилятся дожди. Также будут грозы.
- В целом, температура воздуха 24 сентября существенно не изменится. Лишь в западной части похолодает до +19...+23 градусов.
- В Киеве 24 сентября без дождя. Температура воздуха будет составлять +26...+28 градусов.