Когда ожидать похолодания, сколько снизится температура в Киеве, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко. Об этом пишет 24 Канал.

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Уже с первых дней октября

Синоптик отметила, что, по предварительным прогнозам, первое ощутимое похолодание ожидается в столице с началом октября.

С 1-го числа, со следующего воскресенья,

– уточнила Наталья Диденко.

Добавила, что температура воздуха против нынешней +24+28 снизится до +18...+20 градусов.

"Поэтому грейтесь, ловите витамин Д, делайте уличные ремонты, красьте недокрашенное, покрывайте крыши, мойте окна (кто хочет), шуршите листьями, собирайте в кармане лоснящиеся каштаны – словом, все, что нужно сделать на открытом воздухе – все получится. Как раз время роскошной осени", – отметила синоптик.

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Какая будет погода в воскресенье, 24 сентября