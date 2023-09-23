Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. В то же время отметил, что в части областей снова будет дождь.

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Пригреет до 32 градусов

Синоптик объяснил, что Украина будет находиться на западной периферии малоподвижного антициклона. Таким образом, на большей части территории нашего государства сохранится период теплой и сухой погоды.

Впрочем, западные области окажутся в зоне влияния малоподвижного холодного фронта с волнами, который протянется от Греции до Белого моря. Так что здесь снова пройдут дожди, а температура будет колебаться.

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Какая будет погода в субботу, 23 сентября

Ночью в субботу на Западе без существенных осадков. Однако днем и вечером пройдут небольшие, кое-где умеренные дожди с грозами. Кстати, в отдельных населенных пунктах возможны шквалы, 15 – 17 метров в секунду. Ночью +12…+17, днем +25…+30.

На Севере ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +11...+16, днем +23...+28.

В центральной части тоже будет сухо. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16, днем пригреет до +24…+29 градусов.

На Юге будет малооблачно. Ночью +11, +16. Впрочем, днем столбики термометров дойдут +26...+31 градуса.

На Востоке также без осадков. В темное время суток +10...+15, днем +23...+28.

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Чего ждать в воскресенье, 24 сентября

В воскресенье из-за малоподвижного атмосферного фронта на Западе будет дождливая и пасмурная погода. Ночью +12...+17, днем +18...+23. Однако в Винницкой и Житомирской областях до +29.

В северных областях переменная облачность, без осадков. +12...+17 и + 25...+30 в соответствии.

По прогнозу Кибальчича, дождя не будет и в центральной части Украины. Ночью там +11…+16. Днем +26…+31.

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +27...+32,

– заметил синоптик.

Между тем, на Востоке также без осадков. Ночью +10...+15, днем +23...+28 градусов.