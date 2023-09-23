Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Водночас зауважив, що у частині областей знову дощитиме.

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Пригріє аж до 32 градусів

Синоптик пояснив, що Україна перебуватиме на західній периферії малорухомого антициклону. Таким чином, на більшій частині території нашої держави збережеться період теплої та сухої погоди.

Втім, західні області опиняться у зоні впливу малорухомого холодного фронту з хвилями, який простягнеться від Греції до Білого моря. Тож тут знову пройдуть дощі, а температура коливатиметься.

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Яка буде погода в суботу, 23 вересня

Вночі суботи на Заході без істотних опадів. Однак, вдень і ввечері пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі з грозами. До речі, окремих населених пунктах можливі шквали, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +12…+17, вдень +25…+30.

На Півночі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі +11...+16, вдень +23...+28.

У центральній частині також буде сухо. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16, вдень пригріє до +24...+29 градусів.

На Півдні буде малохмарно. Вночі +11, +16. Втім, вдень стовпчики термометрів сягнуть +26...+31 градуса.

На Сході також без опадів. У темну пору доби +10...+15, вдень +23...+28.

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Чого чекати в неділю, 24 вересня

У неділю через малорухомий атмосферний фронт на Заході буде дощова та похмура погода. Вночі +12...+17, вдень +18...+23. Однак, у Вінницькій та Житомирській областях до +29.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. +12...+17 та +25...+30 відповідно.

За прогнозом Кібальчича, не буде дощу й у центральній частині України. Вночі там +11...+16. Вдень +26…+31.

У південних областях та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32,

– зауважив синоптик.

Тим часом на Сході також без опадів. Вночі +10...+15, вдень +23...+28 градусів.