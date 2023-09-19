Та чи чекати у вересні заморозків, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи чекати заморозків у вересні

Синоптикиня зазначила, що сильного похолодання в Україні ще не буде. Очікується доволі-таки спокійна осіння погода.

Жодних заморозків. Такого ми ще не прогнозуємо,

– підкреслила Птуха.

Зауважимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби буде переважно без опадів. Втім, у західних областях вдень 19 вересня та вночі 20 вересня, місцями на Півночі впродовж середи пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Температура вночі +8...+14, на узбережжі морів та на Закарпатті до +17, вдень +22...+27. У вівторок на Заході +16...+21.

У коментарі NV Наталія Птуха розповіла, якої погоди чекати в останній тиждень осені. Зокрема, зазначила, що, за попередніми розрахунками, з 25 вересня істотних змін ще не буде.

Територія України продовжить перебувати під дією поля підвищеного тиску, чергового антициклону, який буде з заходу.

Можливо, зовсім трохи знизиться температура. Все ж, поволі наближаємось до жовтня, але якихось істотних змін ми не відчуємо, принаймні за тими розрахунками, що є на сьогодні. Вересень виходить доволі такий літній і комфортний,

– зауважила синоптикиня.

Підсумувала, що в найближчій перспективі заморозків та різкого переходу на типову осінню погоду ще не буде.