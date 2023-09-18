Осінь поступово наближається до прохолоди, але стовпчики термометрів ще 19 вересня будуть триматися на "приємних показниках". Водночас комусь точно слід буде попіклуватись про наявність парасольки при собі.

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Ситуація по регіонах

Власне, на Заході дощитиме. Однак слід зауважити, що опади будуть не довготривалими, а короткочасними. Хоча й місцями можливі навіть грози.

Водночас найтепліше буде у Центрі та на Півдні нашої держави. Температура у відповідних регіонах подекуди може досягати плюс 27 градусів за Цельсієм.

Натомість помірна метеорологічна ситуація буде на Півночі та Сході України. Опадів не передбачають. Єдине, варто очікувати на мінливу хмарність.

Вітер переважно південний, від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі буде від 8 до 13 градусів за Цельсієм, на узбережжі морів та Закарпатті – від 12 до 17 градусів, а вдень – від 22 до 27. У західних областях – від 16 до 21 градуса,

– повідомляють в Укргідрометцентрі.

Разом з тим у Києві та області буде сухо. Ба більше, експерти попереджають про підвищену пожежну небезпеку в цьому та ряді інших регіонів.



У яких областях оголошено про підвищену пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура у найбільших містах

Київ +24...+26

Ужгород +18...+20

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +18...+20

Чернівці +18...+20

Хмельницький +20...+22

Луцьк +22...+24

Рівне +21...+23

Житомир +18...+20

Вінниця +24...+26

Одеса +24...+26

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +17...+19

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +22...+24

Луганськ +22...+24

Харків +24...+26



Якою буде температура по Україні 19 вересня / Карта Укргідрометцентру