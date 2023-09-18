Осень постепенно приближается к прохладе, но столбики термометров еще 19 сентября будут держаться на "приятных показателях". В то же время кому-то точно следует позаботиться о наличии зонтика при себе.

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Ситуация по регионам

Собственно, на Западе будет дождь. Однако следует заметить, что осадки будут не продолжительными, а кратковременными. Хотя местами возможны даже грозы.

В то же время теплее всего будет в Центре и на Юге нашего государства. Температура в соответствующих регионах может достигать плюс 27 градусов по Цельсию.

Умеренная метеорологическая ситуация будет на Севере и Востоке Украины. Осадков не предполагают. Единственное, стоит ожидать переменную облачность.

Ветер преимущественно южный, от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов Цельсия, на побережье морей и Закарпатье – от 12 до 17 градусов, а днем – от 22 до 27. В западных областях – от 16 до 21 градуса,
– сообщают в Укргидрометцентре.

Вместе с тем у Киеве и области будет сухо. Более того, эксперты предупреждают о повышенной пожарной опасности в этом и ряде других регионов.


В каких областях объявлено о повышенной пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в крупнейших городах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +18...+20
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +18...+20
  • Тернополь +18...+20
  • Черновцы +18...+20
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +18...+20
  • Винница +24...+26
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +17...+19
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +24...+26
  • Донецк +22...+24
  • Луганск +22...+24
  • Харьков +24...+26


Какая будет температура по Украине 19 сентября / Карта Укргидрометцентра