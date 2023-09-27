Найближчими днями вплив антициклону продовжиться. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.
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Яка буде погода в останні дні вересня
Упродовж кількох наступних діб, 27 – 29 вересня, в Україні утримається суха погода. Значення температури істотно не зміняться.
Метеорологічне літо досі триває і на цьому тижні воно не збирається здавати свої позиції,
– підкреслила Наталія Птуха.
Завдяки впливу антициклону – поля підвищеного тиску з північного сходу на території України, збережеться погода без опадів, малохмарну та доволі спокійну.
У нічні години у межах +9...+14 градусів по всій території України. Трохи тепліше на Півдні. Місцями на узбережжі до 18 градусів. Вдень +22...+28 градусів,
– зазначила синоптикиня.
Орієнтовний прогноз на 29 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру
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У столиці зафіксували новий температурний рекорд
- Зауважимо, що 23 вересня у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Цей день виявився найтеплішим за останні 96 років. Тобто з 1927-го.
- Так, середньодобова температура повітря склала +20,6 та перевищила попередній показник на 0,2 градуса за Цельсієм.