Найближчими днями вплив антициклону продовжиться. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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Яка буде погода в останні дні вересня

Упродовж кількох наступних діб, 27 – 29 вересня, в Україні утримається суха погода. Значення температури істотно не зміняться.

Метеорологічне літо досі триває і на цьому тижні воно не збирається здавати свої позиції,

– підкреслила Наталія Птуха.

Завдяки впливу антициклону – поля підвищеного тиску з північного сходу на території України, збережеться погода без опадів, малохмарну та доволі спокійну.

У нічні години у межах +9...+14 градусів по всій території України. Трохи тепліше на Півдні. Місцями на узбережжі до 18 градусів. Вдень +22...+28 градусів,

– зазначила синоптикиня.

Орієнтовний прогноз на 29 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповіла, що метеорологічна осінь в Україні настане, коли середньодобова температура буде нижча, ніж +15 градусів.

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