В ближайшие дни влияние антициклона продолжится. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в последние дни сентября

В течение следующих суток, 27 – 29 сентября, в Украине сохранится сухая погода. Значения температуры существенно не изменятся.

Метеорологическое лето до сих пор продолжается и на этой неделе оно не собирается сдавать свои позиции,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Благодаря влиянию антициклона – поля повышенного давления с северо-востока на территории Украины, сохранится погода без осадков, малооблачная и довольно спокойная.

В ночные часы в пределах +9…+14 градусов по всей территории Украины. Чуть теплее на Юге. Местами на берегу до 18 градусов. Днем +22...+28 градусов,

– отметила синоптик.

Ориентировочный прогноз на 29 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Раньше в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказала, что метеорологическая осень в Украине наступит, когда среднесуточная температура будет ниже +15 градусов.

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