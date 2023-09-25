В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила +20,6 градуса по Цельсию. В последний раз самый высокий показатель зафиксировали только в 1927 году.

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Новый температурный рекорд в Киеве

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили, что среднесуточная температура воздуха 23 сентября в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день. В частности, отметка в 20,6 градуса по Цельсию превысила предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2 градуса по Цельсию.

Синоптики также отметили, что этот показатель превысил и климатическую температурную норму. Температура была на 7,1 градуса выше средней отметки, зафиксированной в этот день.

Обратите внимание! Последний раз в Киеве температурный рекорд фиксировали 6 августа. По данным синоптиков, тогда температура воздуха ночью была самой жаркой за всю историю наблюдений, а отметка термометра не опустилась ниже 21,2 градуса по Цельсию. Синоптики также подчеркнули, что предыдущее рекордное значение +21,0 градуса 2010 года превышено на 0,2 градуса по Цельсию.

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