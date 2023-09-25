В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила +20,6 градуса по Цельсию. В последний раз самый высокий показатель зафиксировали только в 1927 году.
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Новый температурный рекорд в Киеве
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили, что среднесуточная температура воздуха 23 сентября в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день. В частности, отметка в 20,6 градуса по Цельсию превысила предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2 градуса по Цельсию.
Синоптики также отметили, что этот показатель превысил и климатическую температурную норму. Температура была на 7,1 градуса выше средней отметки, зафиксированной в этот день.
В Киев скоро может прийти похолодание
- Синоптик Наталья Диденко отметила, что вскоре в столицу Украины могут прийти первые похолодания. По ее словам, первое ощутимое похолодание ожидается в Киеве с началом октября.
- Диденко отметила, что температура может снизиться до отметки +18 – +20 градусов по Цельсию. Температура воздуха в Киеве может иногда достигать от +24 до +28 градусов тепла.
- Напоследок синоптик призвала киевлян греться, ловить витамин Д и завершать все работы до наступления дождей и холодов. Она подчеркнула, что именно сейчас время роскошной осени.