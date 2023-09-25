Зокрема, середньодобова температура повітря цього дня склала +20,6 градуса за Цельсієм. Востаннє найвищий показник зафіксували аж у 1927 році.
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Новий температурний рекорд у Києві
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського зазначили, що середньодобова температура повітря 23 вересня у Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня. Зокрема, позначка у +20,6 градуса за Цельсієм перевищила попередній рекордний показник 1927 року на 0,2 градуса за Цельсієм.
Синоптики також зазначили, що цей показник також перевищив і кліматичну температурну норму. Відтак температура була на 7,1 градуса вища за середню позначку, зафіксовану у цей день.
У Київ незабаром може прийти похолодання
- Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що незабаром у столицю України можуть прийти перші похолодання. За її словами, перше відчутне похолодання очікується в Києві з початком жовтня.
- Діденко наголосила, що температура може понизитися до позначки +18 – +20 градусів за Цельсієм. Наразі температура повітря у Києві може подекуди сягати від +24 до +28 градусів тепла.
- Наостанок синоптикиня закликала киян грітися, ловити вітамін Д та завершувати всі роботи до настання дощів та холодів. Вона наголосила, що саме зараз час розкішної осені.