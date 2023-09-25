Кінець вересня продовжить радувати українців теплою та сонячною погодою. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Чим дивуватиме погода в останній тиждень вересня

Синоптик зазначив, що стійке поле високого атмосферного тиску продовжить визначати погодні умови по всій Центральній та Східній Європі до кінця вересня. Циклонічна діяльність виявиться пригніченою і зосередиться лише у районі Британських островів, Ісландії та Норвегії.

Тому на території України збережеться тепла, суха та сонячна погода з температурним фоном на 3 – 6 градусів вище за кліматичну норму,

– підкреслив Кібальчич.

На Півдні комфортність погоди дещо погіршиться внаслідок поривчастого східного вітру. Окрім того, через тривалу відсутність дощів (за винятком деяких західних областей), збережеться тенденція посилення посухи та пожежної небезпеки у лісах на більшій частині території України.

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Детальний прогноз на тиждень

У понеділок , 25 вересня, в більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі на Заході подекуди знову пройдуть невеликі дощі. Вітер східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у південних областях та у Приазов'ї окремі пориви 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +11...+16, вдень +23...+28.

, 25 вересня, в більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі на Заході подекуди знову пройдуть невеликі дощі. Вітер східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у південних областях та у Приазов'ї окремі пориви 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +11...+16, вдень +23...+28. У вівторок по всій Україні вже без дощу. Вітер східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду, на Півдні та в Криму пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі становитиме +10…+15, на узбережжі морів до +18. Вдень +23...+28.

по всій Україні вже без дощу. Вітер східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду, на Півдні та в Криму пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі становитиме +10…+15, на узбережжі морів до +18. Вдень +23...+28. У середу також утримається тепла та суха погода. До речі, температура, ймовірно, не зміниться.

також утримається тепла та суха погода. До речі, температура, ймовірно, не зміниться. У четвер , 28 вересня, сонячна погода без опадів продовжить панувати по всій Україні. У темну пору доби +11...+16 градусів, вдень далі +23...+28 .

, 28 вересня, сонячна погода без опадів продовжить панувати по всій Україні. У темну пору доби +11...+16 градусів, вдень далі +23...+28 . У п'ятницю, за прогнозом Кібальчича, також буде тепло та сухо. Вночі +10...+15, вдень +23...+28.

за прогнозом Кібальчича, також буде тепло та сухо. Вночі +10...+15, вдень +23...+28. В останню суботу вересня опадів в Україні не передбачається. Температура, ймовірно, буде такою, як і в попередні дні.

вересня опадів в Україні не передбачається. Температура, ймовірно, буде такою, як і в попередні дні. У неділю, 1 жовтня, у зв'язку із проходженням слабо вираженого холодного фронту, в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, зазначив синоптик. Додав, що вночі +9…+14, вдень +19…+24, на Півдні до +27.