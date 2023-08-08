Кстати, в некоторых областях уже началось ожидаемое похолодание. Однако жара будет держаться в нескольких областях и дальше.

Смотрите также Жара спадет, но не повсюду: прогноз погоды в Украине на 8 августа

Температурный рекорд в Киеве

По данным наблюдений метеостанции, ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,2 градуса по Цельсию.

Предыдущее рекордное значение +21,0 градуса 2010 года превышено на 0,2 градуса по Цельсию,

– говорится в сообщении.

Однако уже 7 августа в Киевской области изменилась погода. Утром область начала накрываться грозами и дождем. В селе Морозовка молния попала в дом и вызвал пожар. К слову, это был не один случай – в Вышгородском районе из-за попадания молнии загорелось хозяйственное сооружение.

В Украину идет похолодание

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в ближайшее время над Балтийским морем сформируется активный циклон Zacharías. Его холодный фронт снизит температуру воздуха примерно на 6 – 8 градусов.

Прохождение холодного фронта 7 августа будет сопровождаться шквалистым усилением ветра, грозовыми дождями и резким понижением температуры,

– подчеркнул синоптик.

По его прогнозу, жаркая температура будет держаться в южных областях, а вот на остальных территориях несколько снизится. Также Украину покроют небольшие осадки с грозами. В частности, несколько дней будет дождь на Западе страны.