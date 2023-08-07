Украинцев во вторник, 8 августа, ожидает переменная облачность. В западных, днем и в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях – местами кратковременный дождь и гроза.

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В Киеве возможна гроза во второй половине дня

На остальной территории Украины вторник будет без осадков. Температура ночью 12 – 17 градусов, днем 21 – 26 градусов, в западных областях 17 – 22 градуса; на юго-востоке и востоке страны ночью 18 – 23 градуса и днем 27 – 32 градуса.

Ветер будет юго-западный, западный – 5 – 10 метров в секунду. В Киеве также переменная облачность – ночью 13 – 15 градусов и 22 – 24 градуса днем. Дождь и гроза в Киеве вероятнее во второй половине дня вторника.

Вместе с тем, Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Украине. В частности, 7 – 10 августа в Кировоградской, Харьковской, Донецкой областях и в Крыму, 9 – 10 августа и в Николаевской и Херсонской, 10 августа и в Винницкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура в крупнейших городах

Киев +22...+24

Ужгород +19...+21

Львов +19...+21

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +19...+21

Черновцы +19...+21

Хмельницкий +19...+21

Луцк +19...+21

Ровно +19...+21

Житомир +22...+24

Винница +21...+23

Одесса +22...+24

Николаев +28...+30

Херсон +28...+30

Симферополь +29...+31

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +21...+23

Чернигов +23...+25

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +28...+30

Донецк +27...+29

Луганск +28...+30

Харьков +28...+30



Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра