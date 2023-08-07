Украинцев во вторник, 8 августа, ожидает переменная облачность. В западных, днем и в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях – местами кратковременный дождь и гроза.

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В Киеве возможна гроза во второй половине дня

На остальной территории Украины вторник будет без осадков. Температура ночью 12 – 17 градусов, днем 21 – 26 градусов, в западных областях 17 – 22 градуса; на юго-востоке и востоке страны ночью 18 – 23 градуса и днем 27 – 32 градуса.

Ветер будет юго-западный, западный – 5 – 10 метров в секунду. В Киеве также переменная облачность – ночью 13 – 15 градусов и 22 – 24 градуса днем. Дождь и гроза в Киеве вероятнее во второй половине дня вторника.

Вместе с тем, Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Украине. В частности, 7 – 10 августа в Кировоградской, Харьковской, Донецкой областях и в Крыму, 9 – 10 августа и в Николаевской и Херсонской, 10 августа и в Винницкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура в крупнейших городах

  • Киев +22...+24
  • Ужгород +19...+21
  • Львов +19...+21
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +19...+21
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +19...+21
  • Ровно +19...+21
  • Житомир +22...+24
  • Винница +21...+23
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +28...+30
  • Херсон +28...+30
  • Симферополь +29...+31
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +21...+23
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +28...+30
  • Донецк +27...+29
  • Луганск +28...+30
  • Харьков +28...+30


Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра