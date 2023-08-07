Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшее время над Балтийским морем сформируется активный циклон Zacharías. Его холодный фронт пройдет через наше государство уже в начале недели. принесет похолодание.

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Температура упадет на 6 – 8 градусов

По прогнозу Кибальчича, температура опустится в среднем на 6 – 8 градусов. Жара сохранится только в Приазовье и на крайнем Востоке.

Прохождение холодного фронта 7 августа будет сопровождаться шквалистым усилением ветра, грозовыми дождями и резким понижением температуры,
– отметил синоптик.

Подробный прогноз на неделю