Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшее время над Балтийским морем сформируется активный циклон Zacharías. Его холодный фронт пройдет через наше государство уже в начале недели. принесет похолодание.

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Температура упадет на 6 – 8 градусов

По прогнозу Кибальчича, температура опустится в среднем на 6 – 8 градусов. Жара сохранится только в Приазовье и на крайнем Востоке.

Прохождение холодного фронта 7 августа будет сопровождаться шквалистым усилением ветра, грозовыми дождями и резким понижением температуры,

– отметил синоптик.

Подробный прогноз на неделю

В понедельник, 7 августа, ожидается прохождение холодного фронта через территорию Украины Ночью в западных областях, днем также в центральных, северных и харьковской пройдут кратковременные дожди с грозами. Кроме того, в центральных регионах и Севере иногда будут град, шквалы 17 – 22 метров в секунду. Днем на Западе только +18...+23. Между тем, на Востоке, в Приазовье и Крыму местами +36...+38. на остальной территории – +30…+35.

Ночью вторник, 8 августа, без существенных осадков. Днем на Западе, Одесщине, Черкасской и Киевской дожди, кое-где с грозами. Ночью будет только +11…+16 градусов. Днем +18...+23. Однако в южных, восточных и центральных областях ночью +17…+22 и +28…+33 соответственно.

В среду, 9 августа, ночью на Севере предположительно пройдут умеренные дожди. Днем в Украине без осадков, пригреет до +20…+25. в восточной части и Приазовье +25…+30 градусов.

В четверг, 10 августа, на Западе, днем также на крайнем Востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. В других регионах без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17, днем +23…+28. В западных областях только +17…+22.

В пятницу, 11 августа, на Западе, Севере, а также крайнем Востоке, вероятно, пройдут небольшие, кое-где умеренные дожди. Кроме того, возможны грозы. Ночью +12...+17 градусов, днем на Левобережье +24...+29, на остальной территории +18...+23.

В субботу, 12 августа, под влиянием поля повышенного давления существенных осадков не предполагается. Вероятно, лишь в северных областях днем местами небольшие кратковременные дожди. Ночью 12 – 17 градусов тепла, днем 23 – 28. Однако в Приазовье до +30.

В воскресенье, 13 августа, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.