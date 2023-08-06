Снижение температуры ожидается уже с понедельника. Кстати, будет оно буквально по всей Украине, пишет 24 Канал.

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В Украине значительно снизится температура

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в ближайшие трое суток будет наблюдаться изменение погоды. В это воскресенье будет сухо и жарко. Лишь на Западе, местами в Винницкой и Житомирской области днем пройдут кратковременные дожди с грозой.

В основном температура воздуха будет достигать +31...+36 градусов. Прохладнее только на Закарпатье и Прикарпатье - +23 ... +28. Между тем, на Юге, Востоке и местами в центральных областях до 38 градусов. Впрочем, так сильна жара надолго не задержится.

7 – 8 августа на Юге и Востоке жарко и преимущественно сухо. В западных областях кратковременные дожди с грозами и прохладно: ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23. На остальной территории преимущественно без осадков (лишь в северных областях 7 августа кратковременный дождь, местами гроза), понижение температуры ночью до 13 – 19 градусов, днем до 22 – 28,

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз на 8 августа / Скриншот из Укргидрометцентра