В первое воскресенье августа также ожидается переменная облачность. Где будет лить, а где сильно пригреет, информирует 24 Канал.
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В каких областях будет жара, а где будут идти дожди
По прогнозу синоптиков, 6 августа будет преобладать сухая и жаркая погода.
Лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами,
– отметили в Укргидрометцентре.
Ветер в основном юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем кое-где будут порывы. Кроме того, на Западе ожидается град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +19...+24. Днем +31...+36. В южной части, восточных и местами центральных областях до 38 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье 23 – 28,
– спрогнозировали синоптики.
Кстати говоря В Украине снова пройдут обильные дожди: когда ожидается усиление осадков
Прогноз погоды на 6 августа / Скриншот из Укргидрометцентра
Температура в крупнейших городах
- Киев +33...+35;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +29...+31;
- Ивано-Франковск +29...+31;
- Тернополь +29...+31;
- Черновцы +29...+31;
- Хмельницкий +29...+31;
- Луцк +29...+31;
- Ровно +29...+31;
- Житомир +33...+35;
- Винница +33...+35;
- Одесса +35...+37;
- Николаев +35...+37;
- Херсон +34...+36;
- Симферополь +33...+35;
- Кропивницкий +34...+36;
- Черкассы +33...+35;
- Чернигов +33...+35;
- Суммы +33...+35;
- Полтава +34...+36;
- Днепр +35...+37;
- Запорожье +36...+38;
- Донецк +35...+37;
- Луганск +34...+36;
- Харьков +35...+37.