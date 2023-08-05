У першу неділю серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність. Де литиме, а де сильно пригріє, інформує 24 Канал.
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У яких областях буде спека, а де йтимуть дощі
За прогнозом синоптиків, 6 серпня переважатиме суха та спекотна погода.
Лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Вітер здебільшого південно-східний 7 – 12 метрів на секунду. Втім, вдень подекуди будуть пориви. Окрім того, на Заході очікується град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +19...+24. Вдень +31...+36. У південній частині, східних та місцями центральних областях до 38 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті 23 – 28,
– спрогнозували синоптики.
До речі В Україні знову пройдуть рясні дощі: коли чекати посилення опадів
Прогноз погоди на 6 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у найбільших містах
- Київ +33...+35;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +29...+31;
- Івано-Франківськ +29...+31;
- Тернопіль +29...+31;
- Чернівці +29...+31;
- Хмельницький +29...+31;
- Луцьк +29...+31;
- Рівне +29...+31;
- Житомир +33...+35;
- Вінниця +33...+35;
- Одеса +35...+37;
- Миколаїв +35...+37;
- Херсон +34...+36;
- Сімферополь +33...+35;
- Кропивницький +34...+36;
- Черкаси +33...+35;
- Чернігів +33...+35;
- Суми +33...+35;
- Полтава +34...+36;
- Дніпро +35...+37;
- Запоріжжя +36...+38;
- Донецьк +35...+37;
- Луганськ +34...+36;
- Харків +35...+37.