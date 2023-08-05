У першу неділю серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність. Де литиме, а де сильно пригріє, інформує 24 Канал.

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У яких областях буде спека, а де йтимуть дощі

За прогнозом синоптиків, 6 серпня переважатиме суха та спекотна погода.

Лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер здебільшого південно-східний 7 – 12 метрів на секунду. Втім, вдень подекуди будуть пориви. Окрім того, на Заході очікується град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +19...+24. Вдень +31...+36. У південній частині, східних та місцями центральних областях до 38 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті 23 – 28,

– спрогнозували синоптики.

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Прогноз погоди на 6 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у найбільших містах