Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що найближчим часом над Балтійським морем сформується активний циклон "Zacharías". Його холодний фронт пройде через нашу державу вже на початку тижня й принесе похолодання.

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Температура впаде аж на 6 – 8 градусів

За прогнозом Кібальчича, температура опуститься в середньому на 6 – 8 градусів. Спека збережеться лише у Приазов'ї та на крайньому Сході.

Проходження холодного фронту 7 серпня супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру, грозовими дощами та різким зниженням температури,
– зазначив синоптик.

Детальний прогноз на тиждень