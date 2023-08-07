Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що найближчим часом над Балтійським морем сформується активний циклон "Zacharías". Його холодний фронт пройде через нашу державу вже на початку тижня й принесе похолодання.

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Температура впаде аж на 6 – 8 градусів

За прогнозом Кібальчича, температура опуститься в середньому на 6 – 8 градусів. Спека збережеться лише у Приазов'ї та на крайньому Сході.

Проходження холодного фронту 7 серпня супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру, грозовими дощами та різким зниженням температури,

– зазначив синоптик.

Детальний прогноз на тиждень

У понеділок, 7 серпня, очікується проходження холодного фронту через територію України. Вночі у західних областях, вдень також у центральних, північних та Харківській пройдуть короткочасні дощі з грозами. Окрім того, у центральних регіонах і Півночі подекуди будуть град, шквали 17 – 22 метрів на секунду. Вдень на Заході лише +18...+23. Тим часом на Сході, у Приазов'ї та Криму місцями +36...+38. на решті території – +30…+35.

Вночі вівторка, 8 серпня, без істотних опадів. Вдень на Заході, Одещині, Черкащині та Київщині дощі, подекуди з грозами. Вночі буде лише +11...+16 градусів. Вдень +18...+23. Однак, у південних, східних та центральних областях вночі +17…+22 та +28…+33 відповідно.

У середу, 9 серпня, вночі на Півночі, ймовірно, пройдуть помірні дощі. Вдень в Україні без опадів, пригріє до +20…+25. у східній частині та Приазов'ї +25…+30 градусів.

У четвер, 10 серпня, на Заході, вдень також на крайньому Сході очікуються короткочасні дощі з грозами. В інших регіонах без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +12…+17, вдень +23…+28. У західних областях лише +17…+22.

У п'ятницю, 11 серпня, на Заході, Півночі, а також крайньому Сході, ймовірно, пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Окрім того, можливі грози. Вночі +12...+17 градусів, вдень на Лівобережжі +24...+29, на решті території +18...+23.

У суботу, 12 серпня, під впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається. Ймовірно, лише в північних областях вдень подекуди невеликі короткочасні дощі. Вночі 12 – 17 градусів тепла, вдень 23 – 28. Однак, у Приазов'ї до +30.

У неділю, 13 серпня, уже переважно без опадів.Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30.