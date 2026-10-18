Подробнее о погоде на ближайшее время рассказала начальница отдела по взаимодействию со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в блиц-интервью РБК-Украина.

Меньше облачности и сухая погода в середине недели

По словам Птухи, начиная со вторника в стране ожидается тенденция к повышению атмосферного давления. Ночью еще возможны умеренные осадки в виде дождей, однако в дневные часы они станут небольшими и постепенно прекратятся.

В то же время на Левобережье Украины синоптическая ситуация стабилизируется быстрее всего, ведь там на день прогнозируют сухую погоду.

Столбики термометров в ночные часы будут колебаться в пределах +7...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

При этом в восточных и юго-восточных регионах дневные показатели будут еще выше и достигнут отметки в +21 градус.

В среду, 21 октября, характер погоды будет по-прежнему определять область повышенного давления, поэтому существенных осадков синоптики не прогнозируют. В то же время из-за уменьшения облачности температура ночью несколько снизится и составит +5...+10 градусов.

Дневная температура в большинстве областей удержится на уровне +13...+18 градусов. Теплее всего будет в южной части страны и на Закарпатье, где температура поднимется до +21 градуса.

То есть такие вот "двадцатки" еще будут немного радовать некоторые регионы даже в начале третьей декады октября,

– подытожила Наталья Птуха.