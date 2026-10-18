Детальніше про погоду на найближчий час розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в бліц-інтерв'ю РБК-Україна.

Менше хмарності та суха погода в середині тижня

За словами Птухи, починаючи з вівторка в країні очікується тенденція до підвищення атмосферного тиску. Вночі ще ймовірні помірні опади у вигляді дощів, проте в денні години вони стануть невеликими й поступово припинятимуться.

Водночас на Лівобережжі України синоптична ситуація стабілізується найшвидше, адже там на день прогнозують суху погоду.

Стовпчики термометрів у нічні години коливатимуться в межах +7...+12 градусів, а вдень повітря прогріється до +13...+18 градусів.

При цьому у східних та південно-східних регіонах денні показники будуть ще вищими та сягатимуть позначки у +21 градус.

У середу, 21 жовтня, характер погоди продовжить визначати поле підвищеного тиску, тому істотних опадів синоптики не прогнозують. Водночас через зменшення хмарності температура вночі дещо знизиться та становитиме +5...+10 градусів.

Денна температура в більшості областей утримається на рівні +13...+18 градусів. Найтепліше буде в південній частині країни та на Закарпатті, де пригріє до +21 градуса.

Тобто такі ось "двадцятки" ще будуть трішечки радувати деякі регіони навіть на початку третьої декади жовтня,

– підсумувала Наталія Птуха.