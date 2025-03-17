Как изменится погода на этой неделе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Перепады температуры

Синоптики прогнозировали, что 18 – 19 марта ночью будет 0 – -8 градусов, в Карпатах до -13 градусов. Только на Юго-Востоке ночью вторника от +3 до -2 градусов. Днем в Украине 0 – +7 градусов.

Уже с 20 марта морозы ослабнут. Так, температура воздуха ночью от +1 до -5 градусов, днем +5 – +10 градусов, а в южной части до +13 градусов.

На выходных еще больше потеплеет. Разница температуры может достичь 10 градусов. Например, если ночью 18 марта во Львове -7 – -9 градусов, днем +2 – +4, то уже 21 марта ожидается +1 – -1 градус и +12 – +14 градусов соответственно.

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Прогноз погоды на 18 и 21 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра ответила, насколько нормальными являются такие большие перепады температуры почти на 20 градусов (если сравнивать эту и прошлую неделю).

Наталья Птуха отмечала, что перепады, конечно, в течение недели большие. Однако, если мы понимаем, что это может как-то влиять на людей, то резким, очень аномальным считается перепад, например, более чем 10 градусов в течение 12 часов. Когда же синоптический процесс идет несколько дней, – это нормально.

"Такие перепады температуры воздуха иногда наблюдаются, особенно в марте. Я еще в начале подчеркивала, чтобы это тепло не вводило нас в заблуждение, не расслабляло", – отметила синоптик.

Подчеркнула, март – переходный месяц на стыке холодного и теплого сезонов. Ему могут быть присущи как высокие, почти летние температуры, так и зимние проявления.

"В принципе, вот это мы наблюдаем из года в год. Ничего такого, чего-то очень чрезвычайного здесь нет. Просто такие погодные условия в марте бывают", – подытожила Наталья Птуха.