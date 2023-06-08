В пятницу Украину ожидает теплая погода. Однако жителям определенных регионов следует позаботиться о зонтах.
Читайте также Когда наконец-то пригреет до +30: синоптик назвал точную дату
Погода в Украине на 9 июня
На Западе и Севере днем пройдут дожди. Однако они будут кратковременными. Возможны грозы. А вот жителям Закарпатья следует ожидать ливней. В других регионах Украины осадков не ожидается.
В эту пятницу на Западе будет немного прохладнее, чем на Востоке. В западных областях столбики термометров будут показывать от +21 до +26. В Карпатах перед выходными не стоит ожидать температуры выше +18.
На Севере будет немного теплее – от +25 до +27 (а кое-где до +29). Теплая летняя погода порадует и центральные области – там будет от +26 до +28. Температура на Востоке днем будет от +26 до +28. Такая же температура будет и на Юге, за исключением Крыма, где ожидается от +23 до +25 градусов тепла.
Температура в крупнейших городах Украины
- Киев – +27...+29
- Ужгород – +21...+23
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – 25+...+27
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +25...+27
- Винница – +26...+28
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +23...+25
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +25...+27
- Сумы – +26...+28
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +26...+28
Погода в Украине 9 июня / Карта Укргидрометцентра.