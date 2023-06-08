В пятницу Украину ожидает теплая погода. Однако жителям определенных регионов следует позаботиться о зонтах.

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Погода в Украине на 9 июня

На Западе и Севере днем пройдут дожди. Однако они будут кратковременными. Возможны грозы. А вот жителям Закарпатья следует ожидать ливней. В других регионах Украины осадков не ожидается.

В эту пятницу на Западе будет немного прохладнее, чем на Востоке. В западных областях столбики термометров будут показывать от +21 до +26. В Карпатах перед выходными не стоит ожидать температуры выше +18.

На Севере будет немного теплее – от +25 до +27 (а кое-где до +29). Теплая летняя погода порадует и центральные области – там будет от +26 до +28. Температура на Востоке днем будет от +26 до +28. Такая же температура будет и на Юге, за исключением Крыма, где ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Температура в крупнейших городах Украины

  • Киев – +27...+29
  • Ужгород – +21...+23
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +22...+24
  • Тернополь – +24...+26
  • Черновцы – +25...+27
  • Хмельницкий – 25+...+27
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +26...+28
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +23...+25
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +25...+27
  • Сумы – +26...+28
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +26...+28
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +26...+28


Погода в Украине 9 июня / Карта Укргидрометцентра.