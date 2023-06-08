У п'ятницю Україну очікує тепла погода. Однак жителям певних регіонів варто подбати про парасольки.
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Погода в Україні на 9 червня
На Заході та Півночі вдень пройдуть дощі. Однак вони будуть короткочасними. Також можливі грози. А от жителям Закарпаття варто очікувати зливи. В інших регіонах України опадів не очікується.
Цієї п'ятниці на Заході буде трішки прохолодніше, ніж на Сході. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від + 21 до + 26. У Карпатах перед вихідними не варто очікувати температури вищої за +18.
На Півночі буде трішки тепліше – від +25 до +27 (а подекуди до +29). Тепла літня погода порадує й центральні області – там буде від +26 до +28. Температура на Сході вдень становитиме від +26 до +28. Така ж сама температура буде й на Півдні, за винятком Криму, де очікується від +23 до +25 градусів тепла.
Температура у найбільших містах України
- Київ – +27...+29
- Ужгород – +21...+23
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +22...+24
- Тернопіль – +24...+26
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – 25+...+27
- Луцьк – +24...+26
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +26...+28
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +26...+28
- Херсон – +26...+28
- Сімферополь – +23...+25
- Черкаси – +25...+27
- Чернігів – +25...+27
- Суми – +26...+28
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +26...+28
- Запоріжжя – +26...+28
- Донецьк – +26...+28
- Луганськ – +26...+28
- Харків – +26...+28
Погода в Україні 9 червня / Карта Укргідрометцентру