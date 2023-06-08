У п'ятницю Україну очікує тепла погода. Однак жителям певних регіонів варто подбати про парасольки.

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Погода в Україні на 9 червня

На Заході та Півночі вдень пройдуть дощі. Однак вони будуть короткочасними. Також можливі грози. А от жителям Закарпаття варто очікувати зливи. В інших регіонах України опадів не очікується.

Цієї п'ятниці на Заході буде трішки прохолодніше, ніж на Сході. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від + 21 до + 26. У Карпатах перед вихідними не варто очікувати температури вищої за +18.

На Півночі буде трішки тепліше – від +25 до +27 (а подекуди до +29). Тепла літня погода порадує й центральні області – там буде від +26 до +28. Температура на Сході вдень становитиме від +26 до +28. Така ж сама температура буде й на Півдні, за винятком Криму, де очікується від +23 до +25 градусів тепла.

Температура у найбільших містах України

  • Київ – +27...+29
  • Ужгород – +21...+23
  • Львів – +23...+25
  • Івано-Франківськ – +22...+24
  • Тернопіль – +24...+26
  • Чернівці – +25...+27
  • Хмельницький – 25+...+27
  • Луцьк – +24...+26
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +26...+28
  • Одеса – +26...+28
  • Миколаїв – +26...+28
  • Херсон – +26...+28
  • Сімферополь – +23...+25
  • Черкаси – +25...+27
  • Чернігів – +25...+27
  • Суми – +26...+28
  • Полтава – +26...+28
  • Дніпро – +26...+28
  • Запоріжжя – +26...+28
  • Донецьк – +26...+28
  • Луганськ – +26...+28
  • Харків – +26...+28


Погода в Україні 9 червня / Карта Укргідрометцентру