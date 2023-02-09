В эксклюзивном интервью 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, почему не стоит смотреть прогноз погоды раз в месяц.

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Знаете, это совершенно ложное определение, когда люди думают, что однажды они могут посмотреть погоду, например, на месяц, запомнить ее, записать или напечатать и следовать этому прогнозу. Это совершенно неверный и ложный путь, так нельзя делать. Погода меняется почти ежеминутно. Поэтому синоптики работают круглосуточно, а прогнозы уточняют по несколько раз в день,

– подчеркнула Птуха.

На каких сайтах опасно смотреть погоду

"Опасно смотреть сайты, где нет синоптиков. А у нас нет синоптиков ни на одном, кроме Украинского гидрометцентра", – отметила Птуха.

Она объяснила, что неофициальные сайты используют просто какую-нибудь одну прогностическую модель. Никто ее не анализирует, не производит ее верификацию, как она сбывается, никто ее не корректирует.

То есть синоптик туда не вносит свои коррективы. И эта модель может отражать совершенно "голый прогноз", который часто не соответствует действительности.

Затем много нареканий от потребителей. Однако, синоптики, по сути, не имели даже никакого отношения к тому сайту и той прогностической модели,

– подытожила Птуха.