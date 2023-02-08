Когда ждать ослабления морозов в Украине, информирует 24 Канал.

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Когда в Украине потеплеет

По предварительному прогнозу на сайте Укргидрометцентра, температура начнет подниматься уже в выходные. В частности, ночью воскресенья максимум -8...9 градусов. Впрочем, только на Прикарпатье, Буковине и Востоке Украины.

Между тем, в других областях уже преимущественно лишь 4 – 6 градусов мороза. Днем – небольшой плюс.

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Предыдущий прогноз погоды на 11 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз от Наталки Диденко и Игоря Кибальчича

  • Синоптик Наталья Диденко отметила: "Ослабление морозов, потепление придет к нам в Украину на следующей неделе".
  • Синоптик Игорь Кибальчич раньше писал, что уже в выходные, 11 – 12 февраля, ночная температура воздуха повысится на 3 – 5 градусов. Дневная – сохранится в пределах -4…+1 градуса.