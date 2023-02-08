Когда ждать ослабления морозов в Украине, информирует 24 Канал.

Читайте также Почему на Востоке Украины обычно более сильные морозы: объяснение синоптика

Когда в Украине потеплеет

По предварительному прогнозу на сайте Укргидрометцентра, температура начнет подниматься уже в выходные. В частности, ночью воскресенья максимум -8...9 градусов. Впрочем, только на Прикарпатье, Буковине и Востоке Украины.

Между тем, в других областях уже преимущественно лишь 4 – 6 градусов мороза. Днем – небольшой плюс.

Обратите внимание Рекордная зима: в Укргидрометцентре объяснили, почему в Украине было аномальное тепло

Предыдущий прогноз погоды на 11 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз от Наталки Диденко и Игоря Кибальчича