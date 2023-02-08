Когда ждать ослабления морозов в Украине, информирует 24 Канал.
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Когда в Украине потеплеет
По предварительному прогнозу на сайте Укргидрометцентра, температура начнет подниматься уже в выходные. В частности, ночью воскресенья максимум -8...9 градусов. Впрочем, только на Прикарпатье, Буковине и Востоке Украины.
Между тем, в других областях уже преимущественно лишь 4 – 6 градусов мороза. Днем – небольшой плюс.
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Предыдущий прогноз погоды на 11 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра